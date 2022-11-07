Adana jandarmasından 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli

Adana’da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Eylül ve Ekim aylarında internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince Eylül ve Ekim aylarında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirilmek maksadıyla oluşturulan 7 bin 727 adet internet sitesi, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 202 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (müstehcenlik) ve 227 (fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 240 adet internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 7 adet internet sitesi tespit edilerek erişime engellenmesi sağlandı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.