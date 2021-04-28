Adana iş dünyasından Biden’in "soykırım" ifadesine kınama

Adana’da iş dünyası, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasını kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ile kentteki Sivil Toplum Kuruluşları kınama açıklaması yaptı.

Adana Ticaret Odası’nda düzenlenen ortak basın açıklamasını Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç okudu. Kıvanç, “ABD Başkanı’nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD Başkanı’nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını, bu kişilerin tarihi konularda hüküm verecek, hukuki ve ilmi bilgileri olmadığını önemle vurguluyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz. Türkiye’nin 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin de Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz. Tarihi belgeleri açmaktan imtina edenlerin arkasına saklanarak tarihi yeniden yazamazsınız. Tarihi çarpıtmaya yönelik bu açıklamayı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.