Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu

Kazakistan’ın 3. büyük şehri olan Çimkent ile Adana arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Murat Aitenov, karşılıklı yatırım ve iş birliği çağrısında bulundu.

Adana ve Çimkent arasındaki kardeş şehir protokolü; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kazakistan’ın Çimkent şehri Belediye Başkanı Murat Aitenov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly Abzal, Türkiye’nin Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazak ve Türk iş adamları, fahri konsolosluk temsilcileri ve STK temsilcileri eşliğinde online ortamda imzalandı.

Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Murat Aitenov, imza töreninde iş birliği yapılabilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu ve kardeş şehir protokolünün, her iki şehrin ve ülkenin insanlarına hayırlı olmasını diledi. Başkanlar karşılıklı yatırım ve girişim çağrısı da yaptı.

Kardeş Şehir Protokolü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün onayı sonrasında imzalandı.

Çimkent ile iş birliği yapılabilecek alanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan’ın Çimkent şehri ile farklı kültürlerin birbirini tanımasının sağlanması, turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, belli başlıklarda toplanan konulardaki bilgi ve deneyimin paylaşılması gibi amaçlar doğrultusunda kardeş şehirlik ilişkisi kurmak istemektedir. Adana ilinde Kazakistan’ın Fahri Konsolosluk temsilciliği vardır. Kazakistan, serbest gümrük birliği anlaşmalarının yanı sıra; büyük ülke pazarlarına yakınlığı ve düşük üretim maliyetleri gibi avantajlarla Orta Asya’da yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu ülkede yatırım yapan firmalarımız, aynı zamanda Türk menşeli ürünlerin daha geniş bir coğrafyada tanınmasına katkı sağlayacaktır ve ticaret hacmi geliştirecektir.