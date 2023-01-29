Adana İl Milli Eğitim Müdürü Koçak: "18 köy okulu köy yaşam merkezine dönüştürüldü"

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 2022 yılında 18 köy okulunun köy yaşam merkezine dönüştürülerek eğitim yuvası haline getirildiğini söyledi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yaptığı açıklamada, 2022 yılında inşaat yatırımlarından, öğretmen eğitimlerinden, Adana’nın yarışmalarda kazandığı başarılardan bahsetti. Koçak, Adana’nın Sadece Temel Eğitimde 10 bin okul projesiyle Adana’ya toplamda 7 milyon 670 bin 341 lira yatırım yapıldığını anlatarak, "Köy Yaşam Merkezleri ile kullanılmayan 18 köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürerek okulların hem veli hem öğrencilerin kullanımına açılmasını sağladık" dedi.

Koçak, bunları yaparken bir taraftan da personelin motivasyonunu artırmak için sportif faaliyetlerle öğretmenler arası masa tenisi, voleybol, bowling, bisiklet turu, dart ve tenis turnuvası düzenlediklerini ifade etti. Adana’nın tarımın başkenti olması vesilesiyle meslek liselerinin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Koçak, "Okul-sektör iş birliği ile Adana’da mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıdık. Yeni binasına taşınan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde tarım alanında öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde yetiştiriyoruz. Aile Okulu Projesiyle ilimizde 33 bin 653 aileye ulaşıldı. Halk Eğitim Merkezlerimizde hafta içi ve hafta sonu devam eden kurslarımızla ortalama her yıl 3 binin üzerinde öğrencimize kurs imkânı sağlıyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için pek çok çalışmalar gerçekleştirdik. İlimize yeni özel eğitim kurumları kazandırdık. Bununla beraber bakanlığımız ilimizde 2 olan Bilim ve Sanat Merkezi sayısını 2022 yılında 10’a yükseltti. Önümüzdeki dönemde her ilçemizde en az bir BİLSEM olması hedefleniyor. 2022 yatırımları çerçevesinde yapılan yeni okullar ile ilimize 1046 yeni derslik kazandırdık. 2023 yılı için çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

"Bin 69 okulda, 445 bin 500 öğrenciye toplam 3 milyon 9 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yaptık"

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kitap da Senden Olsun" kitap bağışıyla okul kütüphanelerindeki kitap sayısını ikiye katlayarak kütüphanelerdeki toplam kitap sayısını 3 milyon 138 bin 762 ’ye ulaştırdıklarına dikkat çeken Koçak şöyle devam etti:

"Bakanlığımız bu yıl bir ilke imza atarak ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitaplarını da öğrencilere ücretsiz verdi, bu istikamette Adana’da bin 69 okulda, 445 bin 500 öğrenciye toplam 3 milyon 9 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yaptık. Adana Valisi Sayın Süleyman Elban’ın öncülüğünde Adana Valiliği himayesinde yürüttüğümüz KOD01 Adana Robotik ve Kodlama Kapasite Geliştirme Programı Adana için büyük bir şans. Geçtiğimiz sene Haziran ayında gerçekleştirilen KOD01 Kodlama Şenliği büyük ilgi gördü. İlimizdeki öğretmenlerimizin yüzde 95?ine yakınına Temel Kodlama Eğitimlerini tamamladık. Çukurova Kalkınma Ajansı proje üretiminde bizim çok önemli bir paydaşımız. Teknik Destek Programları ile çeşitli projeler üreterek öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunuyoruz."

"Hafta sonu öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz"

Koçak, öğretmenler ile mesai dışında da buluştuklarına işaret ederek, "’Öğretmenimi Dinliyorum’ ile ayda bir gerçekleştirilen buluşmalarda hafta sonu öğretmenlerimizle bir araya geliyor, paylaşımlarda bulunuyor, ’Söz Sende Öğretmenim’ ile öğretmenlerimizin hatıralarını, gözlem, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştıkları bir ortam oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Koçak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme çerçevesinde yer alan Yönetici Geliştirme Programında Adana olarak zoru başardık. İlimizdeki okul ve kurumlarda görev yapan 941 okul müdüründen oluşan 40 gruba, toplamda 4 bin 800 saatlik mesleki gelişim eğitimini yaklaşık 4 buçuk ay gibi bir sürede tamamladık. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Müdürlüğümüz ADABİS sistemi ile paylaşıyorum modülünü ortaya koydu. Söz konusu modülde öğretmenler iyi örnekleri, sınıf etkinliklerini birbirleriyle paylaşıyor."