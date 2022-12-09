Adana Genç İş Adamları Derneği Ortaokulu Adana Şampiyonu

Adana Genç İş Adamları Derneği Ortaokulu voleybolda Adana Şampiyonu oldu.

Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Kızlar Voleybol Şampiyonasına 33 okul katıldı.

Mustafa Serhat Eryılmaz antrenörlüğünde maçlara hazırlanan ve şampiyona sonunda Adana şampiyonu olan Adana Genç İş Adamları Derneği Ortaokulu sırasıyla, Oğuzhan Ortaokulu, Buhara Ortaokulu ve İmamoğlu Cumhuriyet Ortaokulunu, eleme grubunda ise son olarak Hıdır Ünverdi Ortaokulu’nu set vermeden yendi.

Final grubunda ise sırasıyla Kozan Akdam, Ceyhan Arif Nihat Asya Ortaokulu ve final maçında da Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulunu yenerek Adana Şampiyonluğunu set vermeden elde etti.

İkinciliği Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü Ceyhan Arif Nihat Asya Ortaokulu, dördüncülüğü ise Kozan Akdam Ortaokulu kazandı.

Adana Genç İş Adamları Derneği, 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında Hatay’da yapılacak olan bölge şampiyonasında Adana’yı temsil etmeye hak kazandı.