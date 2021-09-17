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Adana Demirsporlu futbolculara kebap keyfi

Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.

ADANA 17.09.2021, 15:54
Adana Demirsporlu futbolculara kebap keyfi

Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.

Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adana Demirspor tesislerine giderek mavi-lacivertli ekibe kebap ziyafeti sundu. Mario Balotelli, Younes Belhanda ve diğer futbolcular Aydın’ın kendi tarifi olan 27 metrelik Boru Kebabı’nı yedi. Balotelli başta olmak üzere bazı futbolcular da ocak başına geçip kebap pişirdi.

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