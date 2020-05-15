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Adana'da termometreler 44 dereceyi gördü

Adana'da yaz gelmeden kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.

Adana'da termometreler 44 dereceyi gördü

Adana'da yaz gelmeden kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.

15 Mayıs 2020 Cuma 16:05
2005 Okunma
Adana'da termometreler 44 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 13.00'te gölgede 37 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 44 dereceyi gösterdi. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.

Sokak hayvanları ise su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterirken, ilerleyen aylarda havaların daha da sıcak olmasından dolayı düşünceli olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:07
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