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Adana Büyükşehir Spor Kulübü altyapıyı güçlendiriyor

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ (ABBSK) BASKETBOL BRANŞINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARINI HAFTANIN 5 GÜNÜ YAPTIĞI ANTRENMANLARLA SÜRDÜRÜYOR. KULÜP, YAZ AYLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘YAZ OKULLARI’ KAPSAMINDA 30 SPORCUYU ALTYAPISINA KAZANDIRDI.

ADANA 08.11.2020, 11:10
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Adana Büyükşehir Spor Kulübü altyapıyı güçlendiriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) basketbol branşında altyapı çalışmalarını haftanın 5 günü yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kulüp, yaz aylarında gerçekleştirdiği ‘yaz okulları’ kapsamında 30 sporcuyu altyapısına kazandırdı.

ABBSK, basketbol branşında kadınlar ve erkeklerde altyapı idmanlarını Atatürk Spor Salonu’nda antrenörler Gökhan Kaya, Alper Yıldırım nezaretinde sürdürüyor. Tamamı Adanalı oyuncu grubundan oluşan kadrosuyla parkelerde geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, var olan oyuncu potansiyelini daha yukarılara çekmek için yoğun çaba sarf ediyor. Takımın antrenörleri, yaz okullarından seçtikleri 30 basketbolcuyu altyapıya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kulüp Başkanı Kadir Özdemir, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak tamamı Adana doğumlu olan altyapı oyuncularıyla başta Milli Takım ve ülke basketboluna oyuncu yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi. Küçük yaş grubunda altın bir jenerasyona sahip olduklarını ifade eden Başkan Özdemir, “Pandemi nedeniyle ufak yaş grubunda maçlar oynanmıyor ancak bizler her an oynanacak gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Diğer branşlarımızda olduğu gibi basketbolda da Adana gençliği için mücadele ediyoruz. Yatırımlarımızın karşılığını bir kaç sene içinde alacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın altyapıya önem verilmesi ve çalışmaların bu yönde sürdürülmesine yönelik talimatlarını yerine getiriyoruz. Böylece Adana ve ülke sporu kazanacak” dedi.

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