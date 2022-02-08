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Adana Büyükşehir Meclisinde yine işçi çıkışları gündem oldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayının ilk toplantısında Cumhur İttifakı grubu, işçi çıkışlarını gündeme getirdi.

ADANA 08.02.2022, 16:26
Adana Büyükşehir Meclisinde yine işçi çıkışları gündem oldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayının ilk toplantısında Cumhur İttifakı grubu, işçi çıkışlarını gündeme getirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar, kâtipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Bu kadar insan çıkardınız yetmedi mi? Allah billâh aşkına yeter. Çalışanların mutsuz olmasını bırakınız, her şeyin kötü olduğu zamanda, insanların ekmeği ile oynamak, vicdani değil” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, “Meclisten işçi, emekçi kardeşlerimizin geriye dönük ödemeleri yapılacak denilerek borçlanma yetkisi alınmasına ve bizler de bu kardeşlerimizin mağduriyeti giderilsin diyerek Cumhur İttifakı olarak tam destek vererek yetkiyi vermemize rağmen halen emekçi kardeşlerimizin büyük çoğunluğunun çeşitli kalemlerde geçmişe dönük alacaklarının ödenmediğini görüyoruz ve bu konuda birçok şikâyet alıyoruz” dedi.

Gülaçtı şunları söyledi:

“Kıdem alacaklarından mesai ücretlerine kadar birçok kardeşimizin hakkı ödenmedi, ödenmiyor. Örneğin şoför kardeşlerimizin aylardır ek mesai ücretlerini alamadığı artık tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza gelen şikayetlerle hepimizin malumu. Ve birde maaş konusu var ki; emekçi, işçi dostuyuz diyenlerin ne kadar samimi olduklarının net göstergesi. Geçen yıl çıktılar bizde asgari ücret hükümetin açıkladığı rakamın üzerinde dediler, reklamını yaptılar. Bu kürsüden bunun böyle olmadığını rakamlarla ispat ettik. Zaten Türkiye’nin hiçbir belediyesinde söyledikleri rakamın altında çalışan bir işçi, emekçi kardeşimizin olmadığını ortaya koyduk, utanmadılar, söylemlerinden geri adım atmadılar. Bu yıl yine ne yazık ki yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Sendikalarla yapılan görüşmeler sonrası ortaya çıkan mutabakatsızlık sürecinden sonra şimdi ortalama 5 bin lira bir maaş ortaya çıkıyor ancak bu rakam tamamen bir aldatmaca. Zira zaten bu tutarın 440 TL’si ödenmesi gereken yemek parası, 180 TL’si sendika aidatı ve 90 TL’si yine ödenmesi gereken yakacak yardımı. Yani tutar 4290 TL. Sizler sürekli kamuoyuna süslü kelimeler ve reklamlarla olmayanı varmış gibi anlatmaya çalışıyorsunuz ama milletimiz artık araştırıyor, görüyor, biliyor. Başta işçi, emekçi kardeşlerimiz olmak üzere ilk seçimlerde milletimiz bu ikircikli yönetim anlayışınızın hesabını sandıkta soracaktır. İşçi, emekçi kardeşlerimizin hakkını teslim etmiyor, borç edebiyatı yapıyorsunuz ama diğer taraftan Millet İttifakı’nın kaybeden adaylarına iştiraklerde görevler icat ederek “huzur hakkı” adı altında yüz binlerce lira ödeme yapabiliyorsunuz. Milletimizin parasıyla “seçim diyeti” ödeyebiliyorsunuz. Yazık, çok yazık.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek’in konuşmasından sonra kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan eleştirileri cevapladı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçelerinde kışla mücadelelerini anlatarak, gelecek kışlara hazırlıklı olunması için Büyükşehire destek çağrısında bulundu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 39 maddeden oluşan gündemlerin ilk 7 maddesi tekliflerden oluştuğu için ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00’te devam edecek.

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