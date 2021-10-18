banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 1. haftasında Adana Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda ağırladığı Seyhan Belediyespor’u 13-25, 12-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

ADANA 18.10.2021, 13:36
Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 1. haftasında Adana Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda ağırladığı Seyhan Belediyespor’u 13-25, 12-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Adana Büyükşehir Belediyespor özellikle file üstünde bulduğu sayılarla galibiyete uzandı. Takım kaptanı Merve Eskikaya maçın en skorer ismi olurken, toplamda 32 sayı kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın spora, spor altyapısına ve gençlere verdiği önemin meyvelerini bir çok branşta toplamaya başladıklarını belirtti.

İlk hafta Seyhan Belediyespor’u mağlup ederek moral kazandıklarını belirten Kadir Özdemir, “Voleybol severlere çok güzel bir oyun izlettirdik. Bu sezon geçen sezondan daha genç bir kadro ile mücadeleye başladık. Sezona çok iyi hazırlanmanın karşılığını ilk maçımızda aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2