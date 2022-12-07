Adana Büyükşehir Belediyesinden ekmek satış ihalesi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek ve ekmek çeşitlerinin toptan satışı ve dağıtım ihalesi yapılacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikalarında üretilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin şartname hükümleri doğrultusunda toptan satışı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin a fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İşin tahmin edilen bedeli 199.659.450,00 TL, geçici teminatı ise 5.989.783,50 TL. İhale 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. İhale Şartnamesi ve diğer evraklar İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nda mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek.