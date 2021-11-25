banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bu kez kadınlar konuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı 13. oturumda bu kez kadın meclis üyeleri söz alarak Uluslararası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

ADANA 25.11.2021, 16:41
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bu kez kadınlar konuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı 13. oturumda bu kez kadın meclis üyeleri söz alarak Uluslararası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında açılan mecliste ilk sözü alan meclis katibi MHP’li Firdevs Cingözler, “Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada her gün yaşanan geniş kapsamlı sonuçları olan bir insan hakları ihlalidir. Hukukumuzda da kadına yönelik şiddet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 2. maddesinde, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı” ifadeleriyle bir insan hakkı ihlali olarak tanımlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçi yaklaşımlara ve söylemlere, kadınlara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, karşıyız” dedi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Leyla Karakaş, “Bugün ülkemizde erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetler için en büyük dayanak İstanbul Sözleşmesidir” dedi.

Karakaş, Uluslararası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle söz alarak şunları kaydetti:

“Bugün Mirabel kız kardeşlerin katledilmesinin ardından 61 yıl geçti. 61 yıl sonra dünyanın özelikle ülkemizin en önemli gündemi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkan kadına yönelik erkek şiddeti ve erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetlerdir. Bugün ülkemizde erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetler için en büyük dayanak İstanbul Sözleşmesidir. Eğer İstanbul Sözleşmesi kaldırılmayıp uygulansaydı kadın cinayetlerinin birçoğunun önüne geçebilirsin diye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ve toplamsal cinsiyet eşitsizliğini savunan bir sözleşmedir ve biz kadınlar İstanbul Sözleşmesinin geri gelmesi için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz” dedi.

AK Parti’li Meclis Üyesi Sevil Can da, kadına yapılan şiddetin topluma yapılan bir ihanet olduğunu ifade ederek, İstanbul Sözleşmesinin dışarıdan dayatmalarla çözüleceğine inanmadığını söyledi.

CHP’li, Elif Uzun ise, kadın olarak yerel yönetimler içerisinde meclis yaptıklarından dolayı bütün konulara vakıf olduklarını söyledi. Uzun, ”Bütün meclis üyelerimizle birlikte elimizi, yüreğimiz ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. İmamoğlu Belediyesi 2022 yılı bütçesi 17,5 milyon lira, Karaisalı Belediyesi 2022 yılı bütçesi 35 milyon lira, Karataş Belediyesi 2022 yılı bütçesi 39,889 milyon lira, Pozantı Belediyesi 2022 yılı bütçesi 30 milyon lira, Feke Belediyesi 2022 yılı bütçesi 25 milyon lira, Yumurtalık Belediyesi 2022 yılı bütçesi 42 milyon lira, Tufanbeyli Belediyesi 2022 yılı bütçesi 29 milyon lira ve Saimbeyli Belediyesi 2022 yılı bütçesi ise 25 milyon lira olarak karar altına alındı.

Adana Büyükşehir Beledi Meclisi yarın saat 14.00’te devam edecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7