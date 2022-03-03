Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatroları sınav ile oyuncu alacak.

Büyükyehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, adayların; üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarları Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı, Müzikal Oyunculuk Anasanat Dalı ve Pantomim Anasanat Dallarından lisans düzeyinde mezun olmaları gerekiyor.

1 komedi ve 1 dram olacak şekilde tirat veya sahne hazırlamaları gereken adayların, bedensel ve müzikal performanslarını gösterebilecekleri şekilde hazırlanmaları istendi.

Başvuruların en geç 11 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılmış olması; adayların özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, kimliklerini mezuniyet belgelerini taratarak adanasehirtiyatrolari@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekiyor.

Adayların 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da sınavın yapılacağı Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları salonunda hazır bulunmaları istendi.