Adana Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT MERKEZİ, İLÇELER VE KÖYLERDE ASFALT ATAĞINI ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR.
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçeler ve köylerde asfalt atağını artırarak sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tufanbeyli’den Karataş’a, Ceyhan’dan Pozantı’ya kentin birçok bölgesinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yoğun çalışmalar yürüten Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlık Yolu, Emek Caddesi, Akkapı Camuzcu Yolu, Mirza Çelebi Caddesi, Dörtağaç Mahallesi, Yüreğir ilçesi Adana Çimento Yolu ve Akarca Mahallesi, Ceyhan ilçesi Çelemli ve Ağaçpınarı mahalleleri, Karataş ilçesi merkezi, Bahçe, Adalı, Sirkenli ve Develiören mahalleleri, Yumurtalık Gölovası Mahallesi, Feke, Pozantı, Saimbeyli Tufanbeyli ilçelerinde asfalt yenileme ve yol çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
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