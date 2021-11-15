Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı kuruluyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Ağaçlandırma Haftası nedeniyle 100 bin ağacın dikileceği hatıra ormanı kurulması için karar aldı.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 5 teklif görüşüldü. 4 siyasi partinin grup başkanvekilleri tarafından verilen ortak bir teklif, komisyonlara gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, MHP Grup Başkanvekili Recep İzci ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek tarafından, 2021 yılında bölgede çıkan yangınlarda ormanların olumsuz yönde etkilendiği, 11 Kasım’da başlayan Milli Ağaçlandırma Haftası nedeniyle 100 bin ağaç alınarak bedelinin Adana Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminin 2022 yılı mali bütçesinden ödenmesine, Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği bölgeye dikilmesine ve ağaç dikilecek bölgeye Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı ismi verilmesi konusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ait teklif, gündem dışı madde ilk madde olarak kabul edildi.

Toplam 5 teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.