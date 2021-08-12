Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı. Toplam 40 maddeden oluşan gündemlerin 17’si son günü görüşülerek karara bağlandı.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı söz isteyen olmadı. Başkan Karalar da direkt gündemlere geçti. 17 maddenin ikisi teklifti. Tekliflerden biri daha önce komisyonlardan geçtiği için Kazakistan’ın Çimkent şehir ile kardeş şehir olunması revize edilerek direkt oylandı ve teklif oy birliği ile kabul edildi. Diğer teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Yüreğir Belediyesi’ne ait 2 komisyon raporu için CHP Grubu aykırı teklif verdi. Her iki aykırı teklif reddedilerek Cumhur İttifakı’nın komisyonlarda kabul ettiği rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer 13 komisyon raporu ise oy birliği ile kabul edildi.

Adana ili sınırları içinde yangında hasar gören bölgelere 2 milyon liralık yardım yapılması ile ilgili Başkana yetki verilmesine dair komisyon raporunun kabul edilmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Karalar, “Aslında bu konuda bir komisyon kurulabilirdi, yardımlara hep beraber karar verebilirdik. Ayrıca bu konuda devletimiz de yardım yapacaktır. Verilen bu 2 milyon liranın hepsini harcamaya biliriz de” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.