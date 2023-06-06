Adana Borsa Lisesi 50’inci yılında 83 mezun verdi

1973 yılında Adana Ticaret Borsası tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Borsa Lisesi’nin 50. kuruluş yıldönümünde yeni mezun olan 83 öğrenciye belgesi verildi.

Borsa Lisesi mezunlarından olan ve aynı okulda öğretmenlik yapan Abdurrahman Köse’nin sunuculuğu yaptığı etkinlik, yeni mezunları tek tek çağrılarak merdivenlerden inip bahçedeki yerlerini alması ile başladı.İlk mezunlar ile son mezunlarının bir araya getirildiği etkinlik Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasının ardından Okul Müdürü Abdulkadir Sanğa açılış konuşması yaptı.

Okul Müdürü Sanğa, "2019 yılında bu okula geldiğimde Borsa Lisesi taşınmıştı. Ancak ruhunu burada bırakmış olarak taşınmıştı. Ama biz asla kendimizi farklı okul olarak görmedik. Ancak bu 4 yıl içerisinde gerek pandemiden dolayı, gerekse depremden dolayı 2 yılımız sıkıntılı geçti, ancak yine de çok sevinçlerimiz oldu, tiyatrolara gittik. Acı ve tatlı günleri birlikte yaşadık. Bugün baktığımda bir çok kişiyi tanıyamaz hale gelmişiz. Çünkü büyümüşsünüz, çünkü ilk geldiğiniz günleri hatırlıyorum"dedi.

Borsa Liseliler Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Sungurtekin de, "Ben bu okula ilk geldiğim gün hiç kimseyi tanımıyordum. 1973 yılında okul açıldı, kapıdan girdim, 3 ay sonra benim elime bir sopa verdiler. Okulun majörü olmuşum, başkanı olmuşum. Bugün okul açılalı 50 sene olmuş. Biz gençlere diyoruz ki, Borsa Lisesi’nde okumak ayrıcalıktır. Borsa Lisesi bir ekoldur. Borsa Lisesi’ni değiştireceklerdi, dernek olarak rica ettik. Önüne Seyhan koydular ki Borsa Lisesi ruhu kalsın diye. Ruh burada, giden kağıtlar orada. Gençlere başarılar diliyorum, Borsalı olduğunuzu hiç bir zaman unutmayın" diye konuştu.

Mezuniyet kütüğüne okul amblemi çakılmasından sonra temsilen öğrencilerden Toprak Baran Erdoğan bir konuşma yaptı. Daha sonra öğretmenler ve personeller sahneye davet edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programda ilk mezunlardan Adem Sungurtekin ve Serap Alkan, mezun olan 12.Sınıf öğrencilerinden Engin Yurtman ile Zümra Sarar’a bayrak ve flama verdi.

Öğrencilerden Engin Yurtman, "Borsa okul değil, ekoldür ilkesiyle okuduğumuz bu okulda 50. yıl mezunları olarak Borsa ruhuyla sizlerden alığımız okul flamamızı ve şanlı bayrağımızı bizden sonra gelenlere teslim etmekten şeref duyacağız" dedi.

Daha sonra 12. sınıf öğrencileri de aldığı bayrak ve flamayı 11. sınıf öğrencilerine teslim etti.

Törende, okul yönetimi, öğretmenler ve eski mezunlar, yeni mezun 83 öğrenciye mezuniyet belgesini verdi. Hatıra fotoğraflarının çekiminden sonra kep atma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra öğretmenler, öğrenciler eski mezunlar müzik eşliğinde halay çekip, doyasıya eğlendi.