Adana Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği

Adana Adliyesinde, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay’ı Adana Şubesi iş birliği ile kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen kan bağışı etkinliğine; Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Atilla Rahimi, Çağlar Ertaş, Kasım Kılıç ve Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile adliyede görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanları katıldı.

Program dahilinde geçmiş dönemlerde yapılan kan bağışına gösterilen ilgi neticesinde Türk Kızılay’ının kan bağışçıları için hazırladığı madalyalar hakim ve personellere takdim edildi.

Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, kampanyaya destek veren bağışçıların, yaptıkları bağışlarla hastanelerde şifa bekleyen hiç tanımadıkları ve bilmedikleri insanların yarasına merhem olarak iyiliği bulaştırdığını ifade etti.

Kan stoklarının asgari seviyenin biraz üstünde olduğunu belirten ve Ramazan ayı öncesinde kan bağışı kampanyalarının her zamankinden daha çok önem teşkil ettiğini anlatan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Saygılı, “Olası bir sıkıntıda ’acil kan ihtiyacı var’ diye panik oluşmaması açısından stok seviyesinin artması önemli" dedi.

Kaynağı sadece insan olan, yapay olarak üretilemeyen kan ve bileşenlerinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını ve hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Saygılı, tüm adliye mensuplarını kan bağışına davet etti.

Kampanya çerçevesinde, Adana Adliyesinde görev yapan onlarca hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanı, gün boyunca kan bağışında bulundu.