Adana Adalet Sarayı çevresinde hummalı çalışma

Yüreğir Belediyesi, çok yakında tüm birimleriyle hizmete girecek olan Adana Adalet Sarayı çevresindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen işleri ekipleri asfalt dökerken Park Bahçeler ekipleri ise peyzaj çalışması yaptı.

Yüreğir Belediyesi, haziran ayı içerisinde tüm birimleriyle hizmete açılacak olan Türkiye’nin en büyük üçüncü adliyesi ‘Adana Adalet Sarayı’ önünde ve çevresindeki sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği alana şu ana kadar 815 ton asfalt serildi. Bir taraftan bordür taşı döşeme ve çevre düzenlemesi yapan Fen İşleri ekiplerine, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de peyzaj çalışması yaparak destek verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir çalışmaları yerinde inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kocaispir, Yüreğir’in her alanda daha yaşanılabilir olması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.