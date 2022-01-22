Adana Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine 7/24 faaliyete geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen 52 ili etkileyecek yoğun yağış tahmini nedeniyle Adana Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 7/24 çalışma esasına göre faaliyete geçti.

Adana AFAD’dan yapılan açıklamada, “21.01.2022 tarihli bakanlık yazısında meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı, don ve buzlanma olabileceği, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istenmektedir. Bu kapsamda Adana İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde “Türkiye Afet Müdahale Planı” kapsamındaki 12 çalışma grubu kurum temsilcileri ile 7/24 esasına göre çalışma düzeni oluşturulmakta olup daha önceki kış tedbirleriyle ilgili yazışma ve toplantılarda alınan kararlara uygun olarak ilçelerimizde, kurumlarla koordinasyonun sağlanması, tedbirlerin alınması hususunda çalışmalarına devam etmektedir” denildi.