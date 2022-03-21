Adana 01 Kadın FK, ilk maçında 5-0 galip geldi

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde Adanayı temsil eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, ligin ilk haftasında karşılaştığı Akdeniz Demirspor Kadın Futbol Kulübü’nü 5-0 mağlup etti.

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Akdeniz Demirspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaştı. İncirlik Hurşit Karslı Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada Adana 01 Kadın FK, rakibi karşısında 5-0 galip geldi.

Müsabaka sonunda açıklama yapan Adana 01 Kadın FK Başkan Vekili Şule Özülkü, ligin ilk maçında kızların üstün gayreti ve saha içindeki uyumu, kazanma isteklerinin memnun edici olduğunu ifade etti. Özülkü, “Çok kısa bir süre içinde TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’ne girdik. Kızlarımızın büyük bölümü Karataş ilçemizde köylerde yaşayan ailelerimizin çocukları olduğundan çok fazla takımla birlikte antrenman şansları olmuyordu ama gördük ki sahada maç esnasında o hırsları, azimleri futbol ile ayakta kalma duygusuyla birlikte alınan galibiyet takdir edilecek bir durum. Kızlarımıza kentimiz destek oldukça Adana’mızı daha iyi yerlerde temsil edeceklerdir” dedi.

Ligin 2. haftasında 26 Mart Cumartesi günü Tarsus Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Adana 01 Kadın FK, hazırlıklarına devam ediyor.