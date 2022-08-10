Acıbadem, Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldı

Acıbadem, Adana’da Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldı.

Adana ve çevresine kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere 2009 yılında Acıbadem Adana Hastanesi’ni hayata geçiren Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni de bünyesine katarak bölgedeki hizmet yelpazesini daha da genişletti. Anlaşma 9 Ağustos’ta gerçekleşti.

Adana’da ortopedi hekimleri tarafından 14 yıl önce kurulan ve ortopedi alanındaki hizmetleriyle branş hastanesi olarak faaliyet gösteren Özel Ortopedia Hastanesi Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu’nun Türkiye’de 17. dünya genelinde de 23. hastanesi olarak hizmet sunacak.

Yeni satın alım ile birlikte Acıbadem Sağlık Grubu’nun, bölge halkı için sunduğu sağlık hizmetleri yelpazesini genişleterek referans sağlık kurumu olmayı sürdüreceği belirtildi.