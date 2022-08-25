Acı: "Ticari kredilerde erişim sorunu çözülmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, iş dünyasının önündeki en büyük engelin bu günlerde finansmana erişim sorunu olduğunu söyledi.

Acı yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin krediye erişim sorununun her geçen gün arttığını ifade ederek, "Enflasyonun ve girdi maliyetlerinin hızlı artışı karşısında mevcut kredi maliyetleri, işletmelerin krediye erişimi imkansız hale getirmiştir. Bu zorlu dönemde, firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için çok büyük öneme sahiptir’’ dedi.

Sektörlerden gelen en önemli sorunların başında ticari kredilere erişimin geldiğini vurgulayan Acı, "KOBİ’lerimiz ticari kredilerle büyüyen ve istihdam sağlayan bir yapıdadır. Geçtiğimiz yıllarda krediye ve finansmana erişimin bu kadar zor olmaması günümüzde ise keskin bir finansman sorunu oluşması firmaların gelecek planı yapmasını zorlaştırmaktadır. Finansman yetersizliği nedeniyle girdi tedariki yapılamaması, sektör üreticimizin yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Vadeli alım koşulları günümüzde zorlaşmış, vadeli alımlarda uygulanan faiz oranları aşırı derecede yükselmiştir. Bu tür ihtiyaçlardan kaynaklanan kredi talebi, önceki yıllara bakıldığında işletmelerin ürettiği ürünü satmasını nerdeyse imkansız hale getirmiştir. Bu durumun sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir’’ ifadelerini kullandı.

"Tüccarımız milli değerimizdir"

Aynı zamanda uygulanan faiz oranlarının altından kalkılamaz bir hal aldığını ifade eden Acı şunları kaydetti:

’Firmalarımızın kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olması gerekmektedir. Günümüzde ilimizde yeni kurulan işletme sayısında kayda değer bir artış gözlenmektedir. Bunların neredeyse tamamı KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’ler doğru politikalarla desteklendiğinde, bu durum şehir ve ülke ekonomileri açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Zira KOBİ’lerimiz sağlam bir ekonomik sistemin temellerini güçlü bir ekonomi ile oluşturabilirler ve ekonomik büyümeyi uyarıcı rol oynayabilirler. Ayrıca genellikle emek yoğun bir sistemle çalışan KOBİ’lerimiz istihdama sundukları katkı yadsınamaz. Özetle, yatırımlar için gerekli olan krediyi bulmak daha kolay hale getirilmelidir. Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır. Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, bizim milli değerimizdir ve bu firmaların korunması ve büyümesi için her türlü imkan seferber edilmelidir."