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Abdioğulları, Adana’nın kurtuluşunu çifte gururla kutluyor

Anadolu 500’de 40 basamak yükselirken, OSBÜK Araştırmasında da “5 dalda 5 yıldız” ödülünün sahibi olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunu çifte gururla kutluyor.

ADANA 05.01.2022, 09:17
Abdioğulları, Adana’nın kurtuluşunu çifte gururla kutluyor

Anadolu 500’de 40 basamak yükselirken, OSBÜK Araştırmasında da “5 dalda 5 yıldız” ödülünün sahibi olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunu çifte gururla kutluyor.

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni’nde, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş üç dalda ödül aldı.

“En fazla istihdam sağlayan firmalar” kategorisindeki ödül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu tarafından Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi ve A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’ye verildi.

“İSO ilk 1000’de yer alan firmalar” kategorisindeki ödül, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek tarafından, firmanın yönetim kurulu üyesi Mehmet Sütcü’ye verildi.

“TİM Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması” kategorisinde ödül ise AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci tarafından Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA Ambalaj ve Dış Tiaret A.Ş Genel Müdürü Salih Sütcü’ye verildi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 400.000 m2 alana kurulu 9 tesiste, Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile Endüstriyel, Tarımsal, Teknik Tarım ve Teknik Tekstil alanında gerçekleştirdikleri ürünleriyle büyüyen Abdioğulları, Anadolu 500’deki zirve yolculuğunu bu yıl da sürdürdü.

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 297’nci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce yapılan ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 290’ncı, Fortune 500 Türkiye 2020’de ise 351’nci sırada bulunan Abdioğulları, Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak birden sıçrama yaptı.

Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 125’nci sırada bulunan Abdioğulları, bu yıl 85’nci oldu.

5 dalda "yıldız firma"

Abdioğulları, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda ise bünyesindeki Filpa A.Ş ile birlikte toplamda 5 dalda 5 yıldız ödülü aldı.

OSBÜK’ün OSB’lerde faaliyet gösteren firmaları ihracat, iç ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge gibi alanlarda performansları yönünden değerlendirilerek, ilk 500 firmayı belirlediği araştırmasında, “En Fazla İhracat Yapan İlk 100 Firma” arasında, 5 ana performans sıralamalarında 37’nci sırada yer aldı.

Abdioğulları, “En Fazla Yurtiçi Ciro Yapan İlk 100 Firma” arasında 19’ncu, “En Fazla İstihdam Yapan İlk 100 Firma” arasında 23’ncü, “En Fazla Kadın İstihdam Yapan İlk 100 Firma” arasında 62’nci, “En Fazla Marka Tescil Sahibi İlk 50 Firma” arasında ise 34’ncü oldu.

Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde edilen başarıda tüm çalışanlarının özverili çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Ülke ekonomisinin, inovasyona önem veren , katma değeri yüksek ürünlerle büyüyüp güçlendiğinin bilincinde olan Abdioğulları ailesi olarak; ihracat ağırlıklı ve istihdam sağlayan yeni yatırımlarımızla büyümeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Salih Sütcü, 1963’ten bugünlere taşıdıkları deneyim, güven ve kaliteli üretimle yollarına devam edeceklerini, başarının bir varış noktası değil yolculuk olduğuna inanan bir felsefeye sahip olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, “Sektöründe öncü konumunu kapasitesini arttırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Salih Sütcü, büyük ve güçlü Türkiye için üretmenin, istihdam sağlamanın ve ihracatın önemine dikkati çekerek, “Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında, çifte gurur yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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