AB’den Adana’ya teknoloji köprüsü kuruldu

Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “AB’den Adana’ya Teknoloji Köprüsü” başlıklı projesi Çekya’nın Prag kentinde başarıyla uygulandı.

Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği çerçevesinde “AB’den Adana’ya Teknoloji Köprüsü” projesi 3 hafta boyunca uygulanmıştır. Projede 46.440 Euro bütçe kullanıldı.

Projede Tekstil Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Alanlarından 20 öğrenci Çek Cumhuriyetinde bulunan iki işletmede staj yaptı.

Projede endüstriyel otomasyon alan öğrenciler, 3D yazıcı teknolojisinin öğrenilmesi, 3D yazıcı teknikleri ve malzemeleri, güncel 3D yazıcıların çalışma prensipleri, kapasiteleri, temel 3D model tasarlama teknikleri, baskı ayarları ve optimizasyonu, baskı süresi ve maliyetinin hesaplanması, kişisel projelerin modellenmesi, baskıya hazırlanması ve basılması, basılan objelere uygulanabilecek işlemlerin tanıtımı, destek malzemesinin temizlenmesi boyama, yüzey yumuşatma, flok kaplama ve Prusa Research tarafından işletilen açık alan olan PrusaLab atölyelerinde tasarım yapma ve uygulanması konularında deneyim kazandı.

Tekstil teknolojisi alan öğrencileri Üç Boyutlu Desen Tasarımı ve Baskısı, Aksesuar Tasarım Çalışması (3D programlar), Aksesuar Üretiminde Malzeme Seçimi, Şapka Tasarım ve Üretimi, Kaşkol, Şal ve Fular Tasarım ve Üretimi, Kravat Tasarım ve Üretimi, Çanta ve Cüzdan Tasarım ve Üretimi, Kemer ve Takı Tasarım ve Üretimi konularında staj yaptı.

Okul Müdürü Mehmet Sait Ataşmen ve Proje Koordinatörü Aysel Gürbüzeli, öğrencilerin Adana sanayisinin ve ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olduklarını belirterek, okul olarak uyguladığı projelerle bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağladıklarını kaydetti.