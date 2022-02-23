9 yaşındaki Melisa, piyano festivalinde mest etti

Adanalı 9 yaşındaki Melisa Damla Yüksekbaş, 3. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali’nde dinleyicileri mest etti.

Güney Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Emin Yüksekbaş’ın kızı Melisa Damla 9 yaş kategorisinde festivalde yerini aldı. Ünlü sanatçı Yarimo’nun bestesi olan, teknik açıdan oldukça yüksek değere sahip “Rıver Flows In You” parçasını piyanoseverler ile paylaştı.

Melisa’nın piyano performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı. Melisa, psikiyatrist olmanın yanı sıra ünlü bir piyanist olmak istediğini ve her ülkede konserler vermek istediğini söyledi.

Melisa’nın başarılı performansı festival jürisi tarafından teşvik ödülü ile taçlandırıldı.