8 yıllık imar sorunu çözüldü

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Koza ve Yeşilbağlar mahallelerinin kangren haline gelen imar sorunu çözüldü. Mülkiyet sahipleri artık ruhsat alabilecek.

Yüreğir ilçesine bağlı Koza ve Yeşilbağlar mahallelerinde yaklaşık 75 hektarlık alanda 2014 yılında ilan edilen ve sürecin uzaması ile vatandaşların elini konulu bağlayan rezerv yapı alanı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği yoğun Ankara temasları ile çözüme kavuştu.

Vatandaşlardan gelen talep ve Başkan Kocaispir’in temasları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı rezerv yapı alanını iptal etti. Bakanlığın imar planı notlarında yer alan “Kentsel Tasarım Projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylanmadan uygulamaya geçilemez” ibaresinin iptal edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği’nin de Yüreğir Belediye Meclisi’nin 06.10.2021 tarihli ve 70 sayılı kararı ile onaylanmasıyla bölge yeniden imara açıldı.

2014 yılının ortasından bu yana devam eden yaklaşık 8 yıllık sorunu çözüme kavuşturan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Koza ve Yeşilbağlar mahallelerimizde kangrene dönüşen sorunu çözmenin ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bahse konu 75 hektar alanda mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımız artık belediyemize müracaat ederek imar durumu alıp yapı ruhsat işlemlerine başlayabileceklerdir. Yüreğir’imize, Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kararı sevinçle karşılayan mahalle sakinleri Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.