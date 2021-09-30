banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

6 bin 300 aileye "Hoş geldin bebek" hediyesi

Yüreğir Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ uygulamasıyla, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediyelerle yeni anne baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

ADANA 30.09.2021, 13:02
6 bin 300 aileye "Hoş geldin bebek" hediyesi

Yüreğir Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ uygulamasıyla, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediyelerle yeni anne baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ ekibi tarafından yapılan sürpriz ziyaretlerde, ailelere içerisinde bebek bezi, bebek battaniyesi, şampuan, bebek sabunu, pişik kremi ve kolonyalı mendil gibi çeşitli bebek bakım ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye ediliyor. Ayrıca aileler belediye bünyesinde görevli uzman sağlık ekipleri tarafından bebek bakımı konusunda bilgilendiriliyor.

‘Hoş geldin bebek’ uygulaması kapsamında bugüne kadar 6 bin 300 aileye misafir olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Bugüne kadar 6 bin 300 ailemize misafir olduk. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

Yüreğir Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesinin uygulaması için doğum kayıtlarını takip ediyor. Dileyen yeni bebek sahibi aileler de belediyenin 444 80 44 çağrı merkezini arayarak veya 0322 321 61 61’den başvuru yaparak uygulamadan faydalanabiliyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0