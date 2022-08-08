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45 derece sıcakta, teknede kebap yaptılar

Adanalı kebapçı Uğur Aydın, 45 derece sıcakta, teknede gölün ortasında kebap yaptı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğenildi.

ADANA 08.08.2022, 13:16 08.08.2022, 13:46
45 derece sıcakta, teknede kebap yaptılar

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, Adana Kebap’ın tanıtım için yoğun çaba sarf ediyor. Ülkenin birçok turistik noktasında kebap yapan Aydın, son olarak Seyhan Baraj Gölü’ne tekne ile açıldı ve gölün ortasında Adana Kebap yaptı.

Sosyal medya fenomenleriyle yaptığı bu kebabı yiyen Aydın, bu anları daha sonra sosyal medyaya yükledi.

Bu anlar sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğenildi. Uğur Aydın, “Adana’nın kebabı zaten çok meşhur ancak daha fazla tanıtıma ihtiyacımız var. Gerçek Adana Kebap, Adana’da yenir. Bizlerde bu anları paylaşarak insanların Adana’ya gelmesini, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip kebap yemesini sağlıyoruz” dedi.

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