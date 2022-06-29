banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

4 aydır yapılmayan yol vatandaşı çileden çıkardı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aydır tamamlanmayan yol, vatandaşları çileden çıkardı.

ADANA 29.06.2022, 11:27
4 aydır yapılmayan yol vatandaşı çileden çıkardı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aydır tamamlanmayan yol, vatandaşları çileden çıkardı.

Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi ile Şahintepe Mahallesi arasındaki Adnan Kahveci Bulvarı’nda 4 ay önce yağmur borusu döşendi. Ancak daha sonra boru döşenen bulvarda yol çalışması yapılmadı. 4 aydır toz ve topraktan geçilmeyen yol nedeniyle vatandaşlar çileden çıktı.

Sosyal medyadan çağrı yapan vatandaşlar biran önce yollarının yapılmasını istedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu