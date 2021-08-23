300 engelli vatandaşa akülü, tekerlekli sandalye

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Organizasyonda 80’i akülü, 300 engelli sandalyesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 300 vatandaşa akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Engelli vatandaşlar için 300 akülü ve tekerlekli sandalye dağıttıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Belediyemizin tüm kadroları, her koşulda sizlerin yanınızda olmak için çalışıyor. Koşullar zor biliyorsunuz ama biz pandemide olduğu gibi yokluklar içinde birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu dağıttığımız 300 engelli aracı da bunun bir göstergesidir. Bu sizlere dağıttığımız araçların olası arızalarında da bizim ekiplerimize başvurun. Hepinize hayırlı olsun” dedi.

Eve hapsolmaktan kurtulduk

Engelli aracını alan vatandaşlar da, “Bizler evimize hapsolmuştuk. Başkan Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediyesi bizi evden kurtardı. Artık insan içine çıkacak, topluma karışacağız, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ederiz” diye konuştular.