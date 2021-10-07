2021-YDS/2 Sınavı için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Adana’da, 2021-YDS/2 sınavına katılacaklar için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün pazar günü 3 saat süreyle açık bulundurulacağı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021-YDS/2 Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07:00-10:00 saatleri arasında açık tutulacak.