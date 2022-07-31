Seyhan Belediyesince tamamlanan ve bölgede tek olma özelliğini taşıyan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı. Merkezde 14 çeşit atık toplanarak yeniden değerlendirilebilecek.

Şakirpaşa Mahallesinde tamamlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin açılışına Başkan Akif Kemal Akay’ın yanı sıra, meclis üyeleri, Adana Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Selahattin Menteş, belediye bürokratları, atık sektörünün bileşenleri ile mahalle halkı katıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çağın en önemli sorunlarından bir tanesinin atık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Atıkları yeniden değerlendirmenin önemine işaret eden Başkan Akay, "Bugün bir kağıdın elde edilmesi için çokça ağaç kesilmesi lazım. Oysa kağıdın yeniden kullanılması çok sayıda ağacın kesilmesini önleyecek. Dolayısıyla olumlu çevresel bir sürü etkiyi de beraberinde getirecek” dedi.

Başkan Akay şöyle devam etti:

“Artık bu atıkları sistemli olarak toplamak mecburiyetindeyiz. Atıklar ayrıştırarak toplandığı zaman mutlaka çok daha yararlı olarak geri dönüşüme araç olacak. Bugün burada bölgede tek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini açıyoruz. Bunun yanında Adana, Mersin ve Osmaniye bölgesinde “Sıfır Atık” belgesini de bizden başka henüz alan olmadı. Atıkları ayrıştırarak toplamanın yanında Pazar atıklarını da 2 yıldır topluyor ve kompost üretiminde kullanıyoruz. Belediye olarak mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemeleri yeniden kullanmak “kullan, ayrıştır, değerlendir ve yeniden kullan” sloganıyla kaynaklarımızı büyük ölçüde yeniden değerlendirmiş oluyoruz. İsraftan kaçınmış oluyoruz.”

"Mobil merkezimizle nitelikli atık topluyoruz"

Seyhan Belediyesi olarak kurdukları mobil sistemle “nitelikli atık” topladıklarını aktaran Başkan Akif Kemal Akay, “Mobil atık merkezimiz var. Bilgisayar sistemi içerisinde toplanan atıkların bizlere bildirilmesiyle temiz olarak topluyoruz. Bugüne kadar temiz ve nitelikli olarak 20 bin kilo atık toplandı. Eczacılar Odası ile yaptığımız işbirliği ile kullanma tarihi geçmiş atık ilaç olarak da 3 tonun üzerinde tıbbı atık toplandı ve tasnif edilerek imha edildi. Bunun tüm topluma yayılması gerekiyor. Atık toplama yayıldığı takdirde ciddi anlamda tasarrufta bulunacağız. Bunu sağladığımızda ülkemize gönderilmeye çalışılan niteliksiz atıklardan kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Akay ve katılımcılar bir süredir faaliyette olan “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi”nin resmi açılışını yaptı. Merkezde endüstriyel değeri olan 14 çeşit atık grubu toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.