190 öğretmenevi içerisinde Adana zirvede

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’deki tüm Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları’nı denetledi. Denetleme sonucunda Türkiye’de sadece 6 kurum A Sınıfı Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Bu kurumlardan birisinin de Güven Güvener’in idaresindeki Adana Öğretmenevi oldu.

Türkiye’deki 190 öğretmenevi ve akşam sanat okulunun denetlenmesi sonrasında 6 kurum A, 31 kurum B, 99 kurum C ve 54 kurum da D Hizmet Sınıfı belgesi almaya hak kazandı.

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Balıkesir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Mersin Suphi Öner Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Hakkari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu A Hizmet Sınıfı belgesini hak eden kurumlar oldu.

Kurum Müdürü Güven Güvener’in yönetimindeki Adana’da İstasyon karşısında hizmet veren Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu geçtiğimiz yıl da aynı başarıyı göstermişti.

Yenilenen konseptiyle başta öğretmenler ve eğitim çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlara A sınıfı hizmet vermeyi sürdüren Adana Öğretmenevi’nde misafirler 5 yıldızlı bir otel konforunda ve aile sıcaklığında hizmet alıyor.