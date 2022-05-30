11’inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu öldü

Adana’da 13 yaşındaki kız çocuğu, babasıyla yaşadığı apartmanın 11. katındaki yangın merdivenlerinden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası küçükken ayrılan M.A.F. (13), bir süre önce annesini koronadan kaybedince babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11’inci katındaki yangın merdivenine çıkan kız çocuğu, kendisini aşağı bıraktı. Çığlık sesleri duyan vatandaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.