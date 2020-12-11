Adagöl Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi olacak
Güncel 11.12.2020, 09:24
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Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Adagöl’ün kısa süre içerisinde yeni görünümüne kavuşacağını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından hemşehrilerimiz ile kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir doğal alana kavuşacak” dedi.
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