“Camia Olarak Kenetlendik”

Ilıcalı, galibiyetin önemine vurgu yaparak, sezonun hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi:

“Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Puan kayıplarının telafi edilebileceği bir süreç yaşıyoruz. Taraftarımız bugün muhteşemdi, uzun zamandır bu kadar güçlü bir destek hissetmemiştim. Futbolcularımız da bu motivasyonu sahaya yansıttı. Camia olarak kenetlendik ve bu zor sezonda yolumuza galibiyetlerle devam etmek istiyoruz.”

“Galatasaraylı Yöneticiler Başka Takım Yok Sanıyor”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarına yanıt veren Ilıcalı, Galatasaray yönetimini tek taraflı bir tutum sergilemekle eleştirdi:

“Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyor. Hakem hatalarının sadece kendilerine karşı yapıldığını iddia ediyorlar. Geçmişte ortak bir inceleme yapalım dedik, hatta tarafsız hakemleri davet ettik ama kendileri süreçten çekildi. Dün oynanan maça bakın; Galatasaray’ın iki kez kırmızı kart görmesi gerekirken hakem kararları lehlerine oldu. Buna rağmen mağdur olduklarını söylüyorlar. Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu değil.”

“Bu Düzeni Yıkacağız”

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerini sürdüren Ilıcalı, Galatasaray’ın uzun süredir kendi sahasında kırmızı kart görmemesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa maçlarının ardından dinlenme süreleriyle ilgili de itiraz ediyorlar, ancak yapılan incelemelerde kimseye haksızlık yapılmadığı görülüyor. Beşiktaş maçında 8 sarı kart, 2 kırmızı kart atlanmıştı. Eyüpspor’un hakkı yenmedi mi? Sivasspor maçına eksik çıkmaları gerekmez miydi? Galatasaray’ın bu tutumunu değiştireceğiz. Şampiyonluk hedefiyle bu yola baş koyduk ve tüm camia olarak kenetlendik. Herkes bu sezon Fenerbahçe’nin neler yapacağını görecek.”

“Taraftarımızın İnancı Bize Güç Veriyor”

Fenerbahçe’nin bu sezonki performansı ve hedefleri hakkında da konuşan Ilıcalı, taraftarların desteğini överek sözlerini tamamladı:

“Bu galibiyet, taraftarımızın takıma olan inancını pekiştirdi. Sahada oynanan futboldan ve tribünlerdeki enerjiden çok mutluyuz. Hedeflerimize ulaşmak için bu birlikteliği sürdüreceğiz.”

Fenerbahçe, ligdeki yükselişini sürdürürken, Acun Ilıcalı’nın açıklamaları futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.