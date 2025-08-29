Gıda dışındaki barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 88 bin 310 liraya ulaştı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” de 34 bin 981 lira olarak hesaplandı.

Aylık Artış %2,64, Yıllık Artış %40’ı Aştı

Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre %2,64 oranında arttı. Son 12 aylık artış oranı ise %40,68 olarak kaydedildi.

Sofradaki Zam Haritası

Süt ürünleri: Süt fiyatı yükselirken, yoğurt ve peynirdeki artış %4 oldu.

Et ve tavuk: Dana etinde ciddi bir değişim yaşanmazken, tavuk etinde %8 zam görüldü. Yumurtada da fiyat artışı sürdü.

Bakliyat: Yeşil mercimek fiyatı %9 artışla öne çıktı.

Ekmek: Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye çıkarak %20 zamlandı.

Tahıllar: Pirinç fiyatı %6 artış gösterdi.

Yağ ürünleri: Ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinde artış kaydedilirken, zeytinyağında düşüş yaşandı.

İçecekler: Çay fiyatı %8,5 , ıhlamur ise %10 zamlandı.

Salça: Ortalama fiyat artışı %10 oldu.

Alım Gücü Daralıyor

Rapor, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde görülen artışların hane halkı bütçesini zorlamaya devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle ekmek, süt ürünleri ve bakliyat gibi mutfakta en çok tüketilen ürünlerdeki fiyat artışlarının, dar gelirli kesimin günlük yaşamını doğrudan etkilediği vurgulandı.