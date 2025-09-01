Dem Parti öncülüğünde, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde, Dünya Barış Günü dolayısıyla "Barışa Ses Ver" mitingi düzenlendi.

Miting, Terör Örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasıyla başladı. Okunan mektupta, "Barış ve demokratik çözüm çağrımız sıradan bir siyasi hamle değil, stratejik bir adım ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu çağrı ile birlikte hem Türkiye'de hem de Ortadoğu genelinde savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu yalnızca bir temenni değil, güçlü bir imkan ve ciddi, pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış özgürlüğün demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın tüm alanlarında vücut olmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşün, haklarımız için sadece bir hak değil, aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesi ile barış demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka çözülecek toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır. 1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Abdullah Öcalan, İmralı Adası" ifadelerine yer verildi.

Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı konuşmada, barışın tarafında olduklarını aktararak herkesin sürece destek olmasını istedi.

Barışın herkes için faydalı olduğuna inandıklarını belirten Bakırhan, silah baronlarının ise barışı istemediğini aktardı. Bakırhan, "1 Eylül Barış Günü, hepimize, ezilen halklara, emekçilere, kadınlara hayırlı olsun. Var mısınız Öcalan'ın araladığı bu kapıdan yoldaşça, dostça omuz omuza mücadele ederek demokratik bir Türkiye oluşturmaya Urfa halkı var mıdır. Bakın etrafımızda sorunları şiddetle, silahla, savaşlarda çözmeye çalışıyorlar. Ortadoğu kan gölü, Ukrayna'da savaş, Yemen'de savaş, dünyanın birçok yerinde hak arayanları silahla, savaşla bastırmaya çalışıyorlar. Yani başımız savaş ve çatışma içerisindeyken Öcalan bu topraklarda, bu ülkede sorunların şiddet, savaş, çatışma ile değil diyalog ile müzakere ile çözülmesi için çok önemli bir çıkış yaptı. Savaşanın kaybedenleri emekçilerdir, halklardır, en fazla da kadınlardır. Savaşın kazananları egemenlerdir, silah baronlarıdır. Bizler barışın yanındayız. Barışın tarafındayız. Öcalan'ın barış manifestosunun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Miting, seslendirilen şarkılarla sona erdi.