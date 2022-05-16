ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun '10 dolara neler aldım' adlı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu...

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından "ABD'de 10 dolar ile neler aldım" adlı bir video paylaştı.

Türkiye'de bir asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşın çalışma saati 24 TL'ye denk geldiğini söyleyen Baş, yayınladığı videoda ABD'de asgari ücret alan birininn bir saat çalışmasının sonucunda kazandığı ücret(15 dolar) ile marketten neler alınabileceğini anlattı.

Süpermarketten 1 saatlik asgari ücret fiyatına alışveriş yaptı. Takipçilerine neler alınabildiğini gösterdi ve abur cubur alışverişi yaptı.

Paylaşımı kısa süre içinde birçok kullanıcı tarafından tıklandı.