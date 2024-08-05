The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı. Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı. WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.



Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.



İsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında “İsrail Devleti, İran’ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir” demişti.



Geçtiğimiz hafta birkaç saat arayla İsmail Heniyye’nin Tahran’da ve Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ün de Beyrut’ta suikasta uğramasının ardından İsrail, Şükür’e yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenmiş fakat Heniyye suikastı konusunda açıklama yapmamıştı.

Hizbullah, İsrail Heniyye suikastının sorumluluğunu üstlenmese dahi Şükür’e yönelik suikasta cevap vereceğini açıklamış, İran ise cevap olarak İsrail’i vuracağını açıklamıştı.



İran, en son nisan ayında İsrail’e doğrudan saldırı gerçekleştirerek 300’den fazla insansız hava aracı ve füze göndermiş fakat bunların ekseriyeti İsrail’in müttefikleri ve bölge ülkeleri tarafından engellenmişti. Yüzde 99'u engellenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'de bir kişi yaralanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri: “İsrail’in, vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor”

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi. Bakıri, “İsrail’in, bu tür vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran'a geldi. Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakıri, İran’ın komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme konusundaki ilkeli yaklaşımını vurgulayarak, bu yaklaşımın İran'ın dış politikasında devam ettirilmesi gerektiğini ve bu durumun Ayetullah Hamaney tarafından açıkça desteklendiğini belirtti. Bakıri, düşmanların İslam dünyasındaki farklılıkları çatışmalara ve bölgesel gerilimlere dönüştürme çabalarına karşı İran'ın komşuluk politikasını ciddi şekilde sürdürme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.



“Bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir”

Bakıri, "Haniye suikastı, uluslararası hukuk ve geleneklere tamamen aykırı bir eylem olup, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmekte ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal etmektedir. Bu nedenle, bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.



ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu kötü niyetli varlığı bölgede destekliyor

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimin suçlarını desteklemeleri ve bu rejimin son terör eylemiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nde kınama açıklamasının yapılmasına dahi engel olmalarını eleştiren Bakıri, “Tel Aviv'deki suç çetelerinin saldırganlıklarının devamının ve artışının temel nedeni, ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin bu kötü niyetli varlığı bölgede desteklemeleridir" dedi.



“İsrail’in, kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor”

Bakıri, Siyonist rejimin diğer ülkelerde Filistin direniş liderlerine karşı uzun süreli saldırganlık ve terör geçmişine dikkat çekerek, “İsrail’in, bu tür vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor” dedi.



“İsrail'in durdurulması gerekiyor”

Bakan Safadi ise, ülkesinin İsrail rejiminin saldırılarını, özellikle Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi hedef alarak gerçekleştirdiği yasa dışı suçunu kınama konusundaki ilkeli tutumuna dikkat çekerek, “Ürdün, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemini kınayan ilk ülke oldu. Açıkça mesajımız, İsrail'in Gazze'de ve bölgede ki savaşlarının, suçlarının ve saldırılarının durdurulması gerekiyor” dedi.

Filistin meselesinin ülkesinin dış politikasındaki en öncelikli konu olduğunu belirten Safadi, İsrail'in saldırılarını ve cinayetlerini kınadıklarını ve Ürdün'ün Filistin halkının haklarını savunmak için tüm gücünü ve kapasitesini kullanacağını söyledi.