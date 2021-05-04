Eda KARADAĞ

ABD borsalarında rekor seviyelerin test edildiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemeye başladığı, ons altının uzun zamandır aşmakta zorlandığı 1750$ üzeri seyirlerin izlendiği ve petrol fiyatlarına dair beklentilerin güçlendiği bir Nisan ayıydı. ABD’de işler kısa vade için yolunda gidiyor. Biden hükümeti aşılama konusunu oldukça iyi yönetiyor. Ekonomiyi desteklemek adına teşvik paketlerinin etkisi, işletmelerin yeniden açılmaya başlaması, ABD ekonomik verilerine yansımaya başladı. Son günlerde başta enflasyon verileri olmak üzere beklentilerin üzerinde veriler açıklanıyor. Yavaş yavaş istihdamda geçtiğimiz yılki kayıpların telafi ediliyor olması, istihdam piyasasında toparlanma ivmesini hızlandırabilir. Tabi bunu şimdiden ifade etmek biraz erken. Sonuçta yeni yeni ABD’de işler yolunda giderken, Fed’de bir o kadar geriden geliyor. Yani Fed agresif değil, şahin hiç değil, oldukça güvercin tonunu korumayı sürdürüyor.

ABD BORSALARINDA REKOR SEVİYELERİ GÖRDÜK

Nisan ayı içerisinde, ABD’de yapılan tahvil ihalelerine gelen talebinde karşılanması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesini de destekledi. Bu doğrultuda, piyasalar da nefes alırken, gelen ekonomik veriler, ABD’de banka bilançolarının da piyasaların beklentisinin üzerinde sonuçlar getirmesi ve aşılama politikasının da etkisiyle, ABD borsalarında rekor seviyeleri görmüş olduk. Biden, göreve geldiğinden bu yana salgınla mücadele ve ekonominin toparlanması adına oldukça iyi çalışıyor. Yeşil enerji içinse en son açıkladığı alt yapı paketi konusunda ise her türlü müzakereye açık olduğunu belirtiyor.

Ancak siyasi açıdan, Rusya ve Çin ile olan ikili ilişkiler biraz kafa karıştırıcı ve pek hoş karşılanmıyor. Bunların yanında İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri konusunda ise ABD’nin erken hareket etmeyeceği de belirtiliyor. Bundan sonraki günlerde, ABD’de siyasette takip edilmeli düşüncesindeyim. İşler daha da kötüye gitmezse fiyatlamalar nezdinde ciddi bir yansıma oluşmayabilir.

Yurtiçinde Borsa İstanbul’da alımlar belli bir noktada yoruluyor. Yabancı takas oranı Nisan ayında yüzde 42,36 seviyesine gerileyerek dip seviyeleri gördü. Son dönemde, yabancı payındaki düşüş, alımlarında güçlenmesini zorlaştırıyor.

Yerli yatırımcının aktif olduğu bir dönemdeyiz özellikle halka arzların yoğun olması ve onlara gelen talepler, yerlinin desteğiyle yükselişin oluşmasını sağlıyor. Kısa vade için risklerin sürmesi, Borsa İstanbul’daki kazançların da 1400 üzerinde çok güçlü bir alan oluşturmasını zorlaştırıyor.

Borsa için 1423 puan oldukça önemli ve endeks bu seviyenin üzerine yerleşmekte zorlandığı sürece yükselişinde bir süre daha başarısız kalması muhtemel diye düşünüyorum. Yeni tedbirlerin etkisi Mayıs ayı içerisinde hissedilir ve vaka sayılarında düşüş istikrarlı bir şekilde görülürse bu doğrultuda fiyatlamalarda da biraz rahatlama oluşabilir. Bunun yansımasını yükseliş yönünde görmek mümkün.

Ancak yazımda belirttiğim 1423 puan üzeri kapanışlar görülmediği sürece de yükselen trendin güçlü kalması biraz zor olabilir. Olası geri çekilmelerde de kritik destek 1371 olarak görülüyor. Borsa İstanbul, 1371-1423 aralığında seyrettiği takdirde yeni bir trend oluşturmakta zorlanabilir. Bu açıdan stratejilere temkinli yaklaşılmalı. Herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.