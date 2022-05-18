ABD başkanı Biden, Yunan Başbakan Miçotakis’e kendini nasıl tanıttı?

ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD ziyaretinde ilginç anlar yaşandı.

BIDENOPULOS MU BIDENAKIS Mİ

ABD Başkanı Joe Biden, Bayaz Saray’da Yunan Başbakanı Miçotakis’i karşılarken “Ben Joe Bidenopulos” esprisi yaptı. Yunan Başbakanı “Bidenakis daha iyi. Miçotakis-Bideniakis” esprisiyle yanıt verdi. ABD’deki Yunan lobisinin önde gelenleri, Yunan-Rum yanlısı görüşleri nedeniyle Biden’e 2008 seçimlerinden sonra “Bidenopulos” adını takmışlardı. Yunanistan’da ‘pulos’ soyadı takısı Türkçe’deki ‘oğlu’ gibi kullanılıyor. ‘Akis’ ekine ise daha çok Girit kökenlilerinin soyisimlerinde rastlanıyor.