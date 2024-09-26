ABB Başkanı Yavaş, Çankaya ilçesinde 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki bir soru üzerine Yavaş, “Genel Başkanımız, günü geldiğinde parti olarak kimin aday olacağına karar vereceklerini söylediler. Dolayısıyla henüz ortada böyle bir gündem yokken maalesef bu tartışmaları çok üzücü ve gereksiz buluyoruz. Çünkü bunu daha önce yaşadık. 6'lı Masa toplantıları daha devam ederken, ortada seçime birkaç yıl varken, sürekli olarak ‘aday kim olacak' tartışmaları özellikle yaptırıldı. Şu anda yapılan da maalesef aynı. Sayın İmamoğlu veya benim ağzımdan hiçbir şey çıkmadığı halde ‘kulis bilgisi' adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar, gündemi unutturuyorlar” diye konuştu.

Yavaş, ülke gündeminin şu anda cumhurbaşkanlığı adaylığı olmadığını belirterek, “Şu anda ülkenin tek bir gündemi var; emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, gıdaya erişimdeki zorluk, bir yandan üreticilerin ürettiğini satamaması, diğer yandan dar gelirlilerin alışveriş yapamaması. Ama bazı şahısların kişisel kariyerleri ya da kendilerini gündeme getirmek için bu şekildeki beyanlarını anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.



“Partimiz aday gösterirse aday oluruz”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Yavaş, “Biz her zaman söyledik; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Gündemde bunun haricinde konuşacak başka bir şey yok. Türkçe konuşuyoruz ve açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur” diye konuştu.



"Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen hakaret davasına ve muhtemel siyaset yasağına ilişkin Yavaş, ''Yargılanacak dahi bir husus yokken, takipsizlik kararı verilmesi gerekirken, maalesef kamuoyumuz günlerce bununla meşgul. Bu bizim utancımız. Siyasetin yargı yoluyla dizayn edildiği bir yerde, hukuğa olan güven gittikçe sona erer. Zaten hukuğa güven sıralamasında en arka sıralardayız. Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Olmayan bir şeyi ispat etmek zorunda bıraktırıyorlar bizi"

Yavaş, partiden istifa edeceği iddialarına ilişkin soru üzerine ise, “Böyle bir şey nereden çıkıyor. Şimdiye kadar bunu aklınıza getirecek bir şey duydunuz mu benden. İl başkanımız burada. Her yerde beraberiz. Olmayan bir şeyi ispat etmek zorunda bıraktırıyorlar bizi. Bu çok saçma bir şey” dedi.