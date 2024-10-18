Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Brüksel’deki görüşmelerin ardından liderler, göçmenlerin geri dönüşünü artırmak ve hızlandırmak için “aciliyetle” yeni yasalar hazırlanması çağrısında bulundu.

Brüksel’deki Avrupa Konseyi’nde uzun tartışmalar ardından onaylanan sonuç bildirgesinin göçmenliğe ilişkin bölümünde, “Avrupa Konseyi, diplomasi, kalkınma, ticaret ve vizeler de dahil olmak üzere AB’nin tüm ilgili politikalarını, araçlarını ve enstrümanlarını kullanarak Avrupa Birliği’nden geri dönüşleri kolaylaştırmak, artırmak ve hızlandırmak için her düzeyde kararlı eylem çağrısında bulunmaktadır” denildi.

Onaylanan metin ayrıca, “Komisyonu aciliyetle yeni bir yasa teklifi sunmaya” davet etti.

Sonuç bildirisinin göçe ayrılan bölümünde ayrıca, “Rusya, Belarus ya da herhangi başka bir ülkenin, iltica hakkı dahil olmak üzere değerlerimizi suistimal etmesine ve demokrasilerimizi zayıflatmasına izin verilemez” denildi.

Metinde ayrıca, “Avrupa Konseyi, Polonya ve bu zorluklarla karşı karşıya olan üye ülkelerle dayanışmasını ifade eder. Olağanüstü durumlar, bunlara uygun tedbirler gerektirir” denildi. AB’nin tüm mevcut araçlarla dış sınırlarını etkin bir şekilde koruma kararlılığına sahip olduğu ve göçmenlerin siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı mücadele etme taahhüdünü teyit ettiği vurgulanan metinde, “AB, düzensiz göçü önlemek ve bununla mücadele etmek için yeni yollar düşünmelidir” denildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından konuya ilişkin olarak sosyal medyadan yayınlanan açıklamada, “Göç meselesi, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu bir sınamadır ve Avrupa çapında bir yanıt gerektirir” denildi. Michel açıklamasında, “Kaynak ve transit ülkeler ile ortaklıklar inşa ederek, organize suç ve kaçakçılıkla mücadele ederek, sınırlarımızı daha iyi kontrol ederek, daha etkili geri dönüş politikaları geliştirerek ve iyi yönetilen bir sistem dahilinde yasal yolları teşvik ederek kapsamlı yaklaşımımızı uygulamayı güçlendirmeliyiz” diye yazdı.

Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, “AB’nin dış sınırlarının daha iyi kontrolünün sağlanması için harekete geçme konusunda kararlıyız. Bu konuyu daha ciddi bir şekilde ele almaya, organize insan kaçakçılığıyla mücadeleye ve bu iş modeli ile savaşmaya kararlıyız” dedi.

Göçmenlerin geri dönüşleri ve geri kabul süreçlerine ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından bir prosedür başlatılarak öneriler sunulacağını ifade eden Michel, “Liderler ayrıca, yasa dışı ve düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele etmenin zorunluluğunu vurguladı. Yasal ve düzenli göç için net prosedürlerin paralel olarak uygulanması da aynı derecede önemlidir. Polonya ile dayanışma içerisinde olduğumuzu da teyit ettik. Polonya, göçün bir araç olarak kullanılması durumu ile karşı karşıyadır. Bu bir istikrarsızlaştırma girişimidir ve hibrit bir saldırıdır. Bu tür girişimleri AB daha önce de gördü. Birkaç yıl önce Yunanistan ve başka ülkeler de aynı şekilde. Bu olağanüstü durum, layığınca tedbirler gerektiriyor” dedi.