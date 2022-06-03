A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk müsabakasında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu maçın ardından 7 Haziran Salı günü Litvanya ve 11 Haziran Cumartesi de Lüksemburg ile deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar son olarak da 14 Haziran Salı günü İzmir’de Litvanya ile oynayacak.

Faroe Adaları ile ilk resmi karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Faroe Adaları maçıyla birlikte rakibi ile ilk kez resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 15 Temmuz 1991 tarihinde hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Milliler 605. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihindeki 605. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 327’si resmi, 277’si özel olmak üzere toplamda 604 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 230 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 810 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gol gördü.

Milliler, son olarak 29 Mart’ta Konya’da İtalya ile oynadığı özel müsabakayı 3-2 kaybetti.

Stefan Kuntz’un 7. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 6 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.

Trustin Farrugia Cann düdük çalacak

Türkiye - Faroe Adaları arasında oynanacak mücadeleyi Malta Federasyonu’ndan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann’in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak. VAR’da İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri, AVAR’da da yine aynı ülkeden Rosario Abisso görev alacak.