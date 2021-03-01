banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

90 yıllık halıya 1.5 milyon lira istiyor

Güncel 01.03.2021, 09:48
90 yıllık halıya 1.5 milyon lira istiyor
1/7

Sivas’ta Gülhan ailesi tarafından satışa çıkarılan ipek halı ve kilimler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.