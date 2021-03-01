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90 yıllık halıya 1.5 milyon lira istiyor
Güncel
01.03.2021, 09:48
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Sivas’ta Gülhan ailesi tarafından satışa çıkarılan ipek halı ve kilimler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.
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