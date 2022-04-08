800 Akıncı 70 bin kişilik Sırp ordusunu nasıl yendi. Çirmen Zaferini biliyor muyuz?

Sırpsındığı savaşının yaralarını sarmak isteyen Sırplar oldukça büyük bir intikam duygusu ile Osmanlı imparatorluğuna savaş açmaya karar verir. 1. Murat önderliğinde ki Osmanlı ordusu dönemin en iyi ordularından birine sahipti. Çirmen savaşı için Sırplar yaklaşık olarak 70 binlik bir ordu ile bu savaşa hazırlanmıştı. Vukaşin, Uyliyeşa ve Vukaşin Hrıstiyan birliği birleşerek Edirne üzerine saldırı gerçekleştirmek için fikir birliğine vardılar. Çirmen savaşı için Sırplar en iyi zaman kolluyordu. Edirne istikametinden Osmanlı topraklarına akın etmek isteyen Sırplar 1. Murat komutasında ki Osmanlı ordusunun Anadolu'da olduğundan emin olmak istiyordu. Böylece daha büyük ordu ile daha küçük ordu karşı karşıya gelecek Sırplar bu şekilde zafer elde edeceğine inanıyordu.



Edirne Lala Şahin Paşa'ya emanet bir bölge idi. Fakat savaş esnasında elinde çok az asker yer alıyordu. Sırp kral Jovan ile birlikte 70 binlik Sırp ordusu Edirne'ye doğru hareket etti. Sırpların Edirne'ye doğru hareket ettiği Lala Paşa'ya ulaşmıştı. Lala Şahin Paşa'da durumu aynı gün padişah Sultan Murat'a iletti. Bu savaş için yeterince askerin olmadığını 1. Murad'a iletti. Anadolu'dan takviye birliklerin bu savaşa dahil olması oldukça geç olacaktı.



Lala Şahin Paşa yanına aldığı 800 kişilik bir ordu ile Sırpları karşılamak için bir keşif yolculuğuna çıktı. 800 kişilik Osmanlı ordusu Sırpları takip etti. Meriç nehrine kadar gelmesini beklediler. Lala Şahin Paşa planlar yapmıştı. Haçlı ordusu dinlenmekteydiler. Lala Şahin Paşa Sırp ordusuna hücum etmek için geceyi bekledi. Ardından 800 kişilik ordu hücuma geçti. Dört bir yandan gelen orduya karşı Sırp ordusu mukavemet edemedi. 800 kişilik Osmanlı ordusu Sırp prenslerinin çadırlarını hedef alıyordu.



Sırp ordusu davulla birlikte hücum eden Osmanlı ordusunu daha da kalabalık zannediyordu. Prens Vukaşin bu muharebe esnasında Osmanlı ordusu tarafından öldürüldü. Sırp ordusu komutanı bu savaşta öldükten sonra Sırplar kaçışmaya başladı. Çoğu Sırp ordusu Meriç nehrinde boğularak hayatını kaybetti.