8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayallerini gerçekleştirdiler

1/7

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hizmete girdi. Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu başkanı Zeynep Bostan, her şeyin bir hayalle başladığı söyledi.

Bozüyük’e bağlı Muratdere Köyü’nde Muratdere Madenciliğin desteğiyle Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hizmete girdi. Köyde yaşayan bayanlar artık bu kooperatif sayesinde el emeği göz nuru ürünlerle, ilçeye özgü yöresel ürünlerini satabilecek.