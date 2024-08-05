Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada tarım sigortalarının kurulduğu günden bu yana üreticilere ciddi manada destek olduğunu belirterek, küresel iklim değişikliğine bağlı görülme sıklığı artan kuraklık ve sel gibi doğal afetler karşısında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından tarım sigortalarının daha da önemli hale geldiğine dikkati çekti. Bu bağlamda tarım sigortalarının kapsamını her yıl daha da genişleterek çiftçilere ürünlerini her türlü afet ve riske karşı koruma imkanı getirdiklerinin altını çizen Yumaklı, “Tarım sigortaları kapsamında yüzde 67’ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız” ifadelerini kullandı.



Yılın ilk 7 ayında 3 milyar lira tazminat ödendi

Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında tarım sigortaları çerçevesinde doğal afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilere 3 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

“Bitkisel, sera, hayvancılık, kümes, arı ve su ürünleri branşlarında dolu, don, fırtına, hortum, sel, su baskını, yangın, heyelan, aşırı yağış, hayvan hastalıkları, yavru atma, hırsızlık, zorunlu kesim, ölüm, nakliye ve kaza gibi afet ve risklere karşı tarım sigortaları şemsiyesi altına giren üreticilerimizin uğradıkları zararlar karşısında tazminat ödemeleri yapılmıştır. Üreticilerimizin tarım sigortalarına yönelik artan talebinden son derece memnunuz. Bu ilgi tarım sigortalarını geliştirmedeki motivasyonumuzu artırıyor. Tarım sigortalarının öneminin önümüzdeki süreçte daha da artacağını göz önüne alarak üreticilerimizi bu alanda desteklemeye devam edeceğiz.”



Büyükbaştan seracılığa kadar tüm alanlarda kayıplar karşılandı

Tarım sigortaları kapsamında yılın ilk 7 aylık döneminde büyükbaş hayvancılık için 1 milyar 764 milyon lira, bitkisel ürünler için 980 milyon 105 bin lira, küçükbaş hayvanlar için 138 milyon 500 bin lira, seracılık için 74 milyon 882 bin 828 lira, su ürünleri için 53 milyon 597 bin 167 lira, kümes hayvanları için 11 milyon 322 bin lira, arıcılık için ise 5 milyon 300 bin 548 lira olmak üzere toplam 3 milyar 26 milyon 772 bin lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi.